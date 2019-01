Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sigmaringen (dpa/lsw) - Lernen vorwiegend via Internet und von zu Hause aus erfüllt nicht die staatliche Schulpflicht. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Dienstag entschieden, wie ein Sprecher mitteilte. Der Trägerverein einer Privatschule in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) hatte gegen das Regierungspräsidium Tübingen geklagt. Die Schulbehörde wollte das Konzept der Schule nicht genehmigen - es sieht nur einen gemeinsamen Präsenztag der Schüler pro Woche vor.