Mann soll Frau wegen Affäre mit Chef getötet haben: Prozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Sieben Monate nach dem gewaltsamen Tod einer zweifachen Mutter aus Bockenem muss sich der Ehemann von heute an wegen Totschlags vor dem Landgericht in Hildesheim verantworten. Der 32-Jährige soll seine gleichaltrige Frau nach einem Streit am 17. Mai getötet haben. Kurz zuvor soll er von einem Verhältnis zwischen ihr und ihrem Chef erfahren haben. Nach dem Tod der Frau soll er über ihr Facebook-Konto noch Nachrichten verschickt haben, um ihren Tod zu verschleiern.

Der Angeklagte verstrickte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei Vernehmungen immer wieder in Widersprüche. Er soll die Leiche zunächst in der eigenen Wohnung versteckt und am nächsten Tag in ein Gebüsch an einem Wirtschaftsweg in der Nähe von Höver bei Hannover gebracht haben, 45 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Erst zehn Tage später wurde die Tote dort entdeckt. Das Opfer und der Angeklagte stammen aus Bulgarien.