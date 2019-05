Zeuge der Wittenburger Bluttat: "Ich hatte sehr viel Angst"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Im Prozess um den Mord an einem in seinem Bett schlafenden Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat der einzige Zeuge der Tat am Landgericht Schwerin grausige Details geschildert. Der angeklagte afghanische Flüchtling soll dem alten Mann im November 2018 die Kehle durchgeschnitten haben. Der 19-jährige Zeuge aus Bosnien, den die Tochter des Opfers als Privatpfleger für ihren Vater engagiert hatte, erklärte am Dienstag, er habe die Tat am Bildschirm des Babyfon beobachtet. Die Kamera sei im Zimmer des 85-Jährigen installiert gewesen, um dessen Schlaf zu überwachen.

Die Tat habe sich gegen zwei Uhr morgens ereignet. Der Zeuge erklärte, er sei plötzlich wach geworden und habe auf den Bildschirm des Babyfon neben seinem Bett geschaut. Er habe gesehen, wie der Angeklagte dem alten Mann die Bettdecke über den Kopf zog, sich über ihn beugte und Bewegungen wie beim Brotschneiden machte. Der Rentner habe nach ihm, dem Pfleger, gerufen und geröchelt. Dann sei der Angeklagte aus dem Bild verschwunden. "Ich hatte sehr viel Angst", sagte der Zeuge.

Der Angeklagte soll ein intimes Verhältnis mit der Tochter des Opfers gehabt haben.