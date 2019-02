Urteile im Prozess um Bankenbetrug erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Am Landgericht Schwerin werden am Freitag voraussichtlich die Urteile gegen vier mutmaßliche Betrüger verkündet. Zuvor werden Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Strafanträge stellen. Die Anklage wirft den Männern im Alter zwischen 36 und 45 Jahren vor, im Jahr 2012 am Betrug mit gefälschten Überweisungsträgern beteiligt gewesen zu sein. Sie sollten Hintermännern aus Hamburg helfen, die insgesamt 600 000 Euro von verschiedenen Banken erbeuten wollten. Dank ihrer Geständnisse und einer Absprache zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigern können die Angeklagten mit Bewährungsstrafen rechnen.