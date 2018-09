Prozess wegen bandenmäßigen Drogenhandels geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Am Schweriner Landgericht wird heute ein Drogenprozess gegen 15 Angeklagte fortgesetzt. Sie sollen zwischen 2010 und 2015 in sehr unterschiedlicher Weise in illegale Drogengeschäfte in Nordwestmecklenburg verwickelt gewesen sein. Als Haupttäter gelten nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei 43 und 44 Jahre alte Männer. Sie sollen in der Region sieben Cannabis-Plantagen betrieben und die Ernten gewinnbringend verkauft haben.

Beobachter erwarten für den Beginn des zweiten Verhandlungstages, dass sich das Gericht zu einem möglichen Deal äußert. Richter, Staatsanwaltschaft und die Verteidiger hatten zu Prozessbeginn am vorigen Dienstag ausgelotet, ob sich die Angeklagten bei Zusicherung möglicher Höchststrafen geständig zeigen wollen. Auf diese Weise können Verfahren deutlich beschleunigt werden. Für bandenmäßig begangene Drogenvergehen sieht der Gesetzgeber Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren vor. Das Gericht hatte aber bereits durchblicken lassen, dass einige Angeklagte wegen geringer Tatbeteiligung glimpflich davon kommen könnten.