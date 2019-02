Plädoyers in Missbrauchs-Prozess in Schwerin erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In dem lange währenden Prozess um den vielfachen sexuellen Missbrauch zweier Mädchen durch ihren Vater werden am heutigen Montag die Plädoyers erwartet. Das Verfahren hatte schon im Juni am Landgericht in Schwerin begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 52 Jahre alten Maurer vor, sich zwischen 1996 und 2002 in 63 Fällen an seinen Töchtern vergangen zu haben. Zum Zeitpunkt des ersten mutmaßlichen Vorfalls war das ältere Kind acht Jahre alt. Die Mädchen hatten die Übergriffe lange für sich behalten, erst 2012 zeigte eine der beiden den Vater an.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge verging sich der Angeklagte an dem älteren Mädchen in 61 Fällen und an dem jüngeren in einem Fall. In einem weiteren Fall soll er laut Anklage beide Töchter zusammen missbraucht haben. Die Übergriffe sollen meist im elterlichen Haus oder auch auf Reisen im Campingwagen stattgefunden haben. Ein erster Prozess gegen den Angeklagten war im Herbst 2017 abgebrochen worden, weil der Verteidiger längerfristig erkrankte.