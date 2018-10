Erste Geständnisse im Drogenprozess gegen 15 Angeklagte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Im Prozess um den Betrieb mehrerer illegaler Cannabis-Plantagen in Nordwestmecklenburg haben am Montag 7 der 15 Angeklagten vor dem Schweriner Landgericht Geständnisse abgelegt. Vier Angeklagte kündigten Aussagen für den nächsten Verhandlungstag an, vier weitere aber machten deutlich, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Nach einer Verständigung zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigern auf mögliche Höchststrafen hatte sich die Mehrzahl der Angeklagten zu umfassenden Geständnissen bereiterklärt. Fast alle können auf Bewährungsstrafen hoffen.

Allein einem der beiden 43 und 44 Jahre alten Hauptangeklagten drohen zwei Jahre und neun Monate Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen 2010 und 2015 mit jeweils unterschiedlichen Komplizen sieben Cannabis-Plantagen finanziert und betrieben zu haben.

Einer der beiden räumte ein, bereits seit den 1990er Jahren sich viel Wissen über den Cannabis-Anbau angeeignet zu haben. Dieses Wissen habe er anderen zur Verfügung gestellt und dafür einen Teil der ersten Marihuana-Ernten bekommen. Der andere Hauptangeklagte bekannte, er habe auf einfache Art Geld verdienen wollen. Das sei ihm in einigen Fällen auch geglückt. Er war vor allem für den Vertrieb des Marihuanas zuständig. Inzwischen bereue er seine Taten.

Ein dritter Angeklagter berichtete, er habe sich wegen finanzieller Engpässe an zwei Cannabis-Plantagen beteiligt. Bevor er daraus Gewinne hätte erzielen können, seien beide von der Polizei entdeckt worden.

Die Plantagen befanden sich unter anderem in extra für diesen Zweck aufgekauften Häusern, in leerstehenden Kellern, in einer Scheune oder auf einem Dachboden. Aufgrund der Aussagen eines Zeugen, der inzwischen selbst wegen Drogenhandels verurteilt wurde, hatte die Polizei die Angeklagten längere Zeit observiert. Im September 2015 erfolgten die Festnahmen.

Der Prozess wird am 15. Oktober fortgesetzt. Bis auf Weiteres finden die Verhandlungen aus Platzgründen in einem Konferenzsaal des Justizministeriums statt. An dem Verfahren sind mehr als 50 Personen beteiligt, Richter, Staatsanwälte, 15 Angeklagte und deren Verteidiger.