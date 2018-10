Drogenplantagen: Bis zu zweieinhalb Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Wegen jahrelangen Drogenanbaus in Mecklenburg sind zwei 44-jährige Männer am Montag in Schwerin zu zwei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die zweijährige Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die beiden waren die Hauptangeklagten in einem Prozess gegen insgesamt 15 Männer und Frauen. Sie hatten in Westmecklenburg sechs Cannabis-Plantagen aufgebaut und das Marihuana verkauft.

Acht weitere Angeklagte im Alter zwischen 32 und 67 Jahren wurden als Mittäter verurteilt. Sie erhielten Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten sowie einem Jahr und sechs Monaten. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgeführt, da fünf Angeklagte - im Gegensatz zu den meisten jetzt Verurteilten - keine Geständnisse abgelegt haben.