Gericht entscheidet über Fortsetzung des Cannabisprozesses

Flensburg/Schleswig (dpa/lno) - Das Landgericht Flensburg entscheidet heute, ob der Cannabisprozess gegen 13 Angeklagte neu gestartet werden muss. Am ersten Prozesstag Ende August hatten Verteidiger die Aussetzung der Verfahrens beantragt. Sie monierten, dass sie nicht alle Akten erhalten und einige Prozessteilnehmer einen Wissensvorsprung hätten. Dies habe sich am ersten Verhandlungstag herausgestellt. Da die Kammer den Aktenumfang selbst nicht kannte, wollte sie sich bis zu diesem Montag selbst ein Bild von der Lage machen. Eventuell reiche auch eine Unterbrechung, um den Kenntnisstand anzugleichen, sagte der Vorsitzende Richter damals.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft den beiden Hauptangeklagten vor, spätestens 2008 übereingekommen zu sein, gemeinsam mit anderen arbeitsteilig in größeren Mengen Cannabis anzubauen und zu verkaufen. Insgesamt wurden 210 Taten angeklagt. In den Jahren 2008 bis 2016 sollen fast 400 Kilogramm Cannabis produziert worden sein. Verhandelt wird wegen der Vielzahl an Prozessteilnehmern nicht am Landgericht Flensburg, sondern im Oberverwaltungsgericht in Schleswig. Dort gibt es einen Verhandlungssaal, der groß genug ist.