13 Angeklagte: Cannabisprozess beginnt erneut

Schleswig (dpa/lno) - Der Flensburger Cannabisprozess gegen 13 Angeklagte startet nach einer Aussetzung heute erneut. Die Hauptverhandlung musste neu beginnen, weil ein Verteidiger nach wenigen Verhandlungstagen sein Mandat niedergelegt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Hauptangeklagten vor, spätestens 2008 übereingekommen zu sein, gemeinsam mit anderen arbeitsteilig in größeren Mengen Cannabis anzubauen und zu verkaufen. Insgesamt wurden 210 Taten angeklagt. In den Jahren 2008 bis 2016 sollen fast 400 Kilogramm Cannabis produziert worden sein. Wegen der Vielzahl der Prozessbeteiligten verhandelt das Landgericht Flensburg in den Räumlichkeiten des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig.