Mord in Schackendorf: Beginn der Plädoyers erwartet

Kiel (dpa/lno) - Der Indizienmordprozess gegen einen 48-jährigen Mann aus Schackendorf bei Bad Segeberg geht in die Schlussphase. Am Kieler Landgericht werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage erwartet. Die Verteidigung soll am 15. Februar plädieren.

Die Öffentlichkeit ist nach Angaben der Gerichtspressestelle bei allen Plädoyers nicht zugelassen. Der Grund: Eine Zeugin hatte die Zuhörer zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte während ihrer Aussage ausschließen lassen. Das Urteil soll am 26. Februar öffentlich verkündet werden.

Die Anklage gegen den 48-Jährigen lautet auf Mord aus niedrigen Beweggründen. Demnach erschlug der Mann seine Frau Anfang November 2017 nach einem Streit mit einem Zaunpfahl und täuschte ein Sexualdelikt vor. Die 34-jährige Krankenschwester und Mutter eines inzwischen vierjährigen Sohnes starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Der Angeklagte bestreitet den Tatvorwurf.