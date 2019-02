Frauentod in Schackendorf: Ehemann muss zwölf Jahre in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Für den gewaltsamen Tod seiner Ehefrau ist ein 48-Jähriger aus Schackendorf bei Bad Segeberg zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. In dem Indizienprozess sah es das Kieler Landgericht am Dienstag als erwiesen an, dass der Mann die 34-Jährige im November 2017 mit einem Zaunpfahl erschlagen hatte. Das Gericht blieb mit dem Schuldspruch unter dem Strafantrag von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die lebenslang gefordert hatten. Die Verteidigung, die einen Freispruch beantragt hatte, kündigte im Fall einer Verurteilung bereits Revision an.

Der 48-Jährige bestritt die Tat. Die Anklage ging von Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Nach dem Verbrechen täuschte der Mann demnach ein Sexualdelikt vor und ließ die Leiche halb entkleidet auf einem Weg liegen. Die Frau starb an einem Schädel-Hirn-Trauma.