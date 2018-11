Prozess nach Messerstichen auf Syrer begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Zwei Männer, die im Juli einen Mann aus Syrien bei einer Messerstecherei schwer verletzt haben sollen, müssen sich seit Dienstag vor dem Rostocker Amtsgericht verantworten. Den beiden 29 und 40 Jahre alten Rostockern wird gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Beide Angeklagte haben sich am ersten Prozesstag einem Verteidiger zufolge nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Früheren Polizeiangaben zufolge sollen sie gemeinsam mit einer Frau in einem S-Bahn-Tunnel in Rostock zunächst ausländerfeindliche Parolen gerufen haben. Daraufhin habe der Syrer sie zur Rede stellen wollen, sei dann aber geschlagen und von dem heute 40-Jährigen schließlich mit einem Messer angegriffen worden. Dabei wurde der 21-jährige Syrer schwer an Brustkorb und Lunge verletzt, so dass er notoperiert werden musste. Der zweite Angeklagte soll mit einem schweren Fahrradschloss auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Die Polizei hatte mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera öffentlich nach den Tätern gefahndet, die sich kurz darauf selbst stellten.

Das Opfer war am Dienstag als Zeuge gehört worden und tritt als Nebenkläger im Prozess auf, sagte seine Anwältin Katrin Hildebrand. "Wir gehen von einem fremden- und islamfeindlichen Motiv aus." Der junge Mann sei nach der Tat nach Berlin gezogen, weil er sich in Rostock nicht mehr sicher gefühlt habe.