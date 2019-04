Prozess in Rostock nach versuchter Tötung in Neubukow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mit der Verlesung der Anklage hat am Mittwoch vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen einen 20-Jährigen begonnen. Er soll am frühen Morgen des 26. Oktober vergangenen Jahres in Neubukow ohne erkennbaren Anlass einem 30-Jährigen mehrere Stiche mit einer zehn Zentimeter langen Klinge in den unteren Rückenbereich versetzt haben, teilte das Gericht mit. Zuvor hätten sie gemeinsam auf offener Straße Alkohol getrunken. Nachdem das Opfer zu Boden gegangen war, habe der Angeklagte weiter zugestochen und dabei auch eine Niere verletzt.

Den Angaben zufolge habe der Angeklagte den stark blutenden Mann schwer verletzt liegenlassen. Dabei habe er den Eintritt des Todes billigend in Kauf genommen. Das Opfer konnte über sein Handy jedoch rechtzeitig Hilfe herbeirufen. An der Kleidung des Angeklagten waren Blutspuren des Geschädigten sichergestellt worden. Der Mann war nach der Tat festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind zunächst drei weitere Verhandlungstage angesetzt.