Prozess um tödlichen Raser-Unfall wird neu aufgerollt

Rosenheim (dpa/lby) - Der Prozess um den Unfalltod zweier junger Frauen nach einem riskanten Überholmanöver junger Autofahrer bei Rosenheim geht in eine neue Runde. Vor dem Landgericht Traunstein wird nach Angaben eines Sprechers vom Dienstag voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in zweiter Instanz gegen einen der Autofahrer verhandelt. Das Amtsgericht Rosenheim hatte den 24-Jährigen im Mai wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Er hatte nach Auffassung des Amtsgerichts einen überholenden Wagen nicht einscheren lassen, obwohl Gegenverkehr in Sicht war. Sein Anwalt und die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Der "Münchner Merkur" hatte am Dienstag über den neuen Prozess berichtet.