Wolbergs-Prozess: Mitangeklagter macht persönliche Angaben

Regensburg (dpa/lby) - Im Korruptionsprozess um den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) hat als letzter der vier Angeklagten der frühere Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl, Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen gemacht. Der 72-Jährige, der seit 1978 im Stadtrat sitzt, gab am Donnerstag an, vor dem Prozess Angst gehabt zu haben. "Ich habe noch nie mit der Polizei zu tun gehabt", sagte er. Der Eindruck, vor einem Gericht zu sitzen, das unvoreingenommen verhandelt, habe ihn dann beruhigt, sagte er vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zur Vorteilsannahme vor.

Der suspendierte OB Wolbergs muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Mitangeklagt sind neben Hartl auch der Bauunternehmer Volker Tretzel und dessen früherer Mitarbeiter Franz W.. In dem Verfahren geht es unter anderem um die Frage, ob bei der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes der Stadt an Tretzel dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 sowie an den Sportverein Jahn Regensburg eine Rolle gespielt haben.