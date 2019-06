Viertes Plädoyer im Regensburger Korruptionsprozess geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Im Regensburger Korruptionsprozess um den angeklagten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs haben heute die Verteidiger des vierten Angeklagten, Norbert Hartl, das Wort. Die Staatsanwaltschaft hatte für den früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme sechs Monate Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe gefordert.

In dem Prozess geht es unter anderem um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes der Stadt an einen Bauunternehmer sowie dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 und an den Sportverein Jahn Regensburg.