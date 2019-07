Mann wegen Mordes an Partner der Ex-Freundin vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ravensburg (dpa/lsw) - Er soll den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin mit einem Bajonett getötet haben: Vor dem Landgericht Ravensburg muss sich seit Dienstag ein 34-Jähriger wegen Mordes verantworten. Der Angeklagte soll sein Opfer im Januar 2019 mit der Stichwaffe angegriffen und getötet haben, hieß es zum Prozessauftakt in der Anklage. Als Motiv sieht die Staatsanwaltschaft Hass und Eifersucht. Der 34-Jährige habe seine Ex-Partnerin als seinen Besitz angesehen und sein Opfer aus Hass ermordet.

Nach der Tat war der 34-Jährige mit seinem Wagen in Richtung Autobahn geflüchtet - dabei sei er betrunken und fahruntüchtig gewesen, hieß es in der Anklage weiter. Die Polizei nahm den Mann schließlich auf der Auffahrt bei Wangen (Kreis Ravensburg) fest. Für den Prozess sind derzeit sechs Verhandlungstage bis in den September hinein angesetzt.