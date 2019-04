Nach brutalem Überfall auf Familie Urteile erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Im Prozess um den brutalen Überfall auf eine Familie in deren Potsdamer Haus will das Landgericht heute die Urteile verkünden. Angeklagt sind vier Tatverdächtige im Alter von 23 bis 32 Jahren. Am frühen Morgen des 25. Juli 2017 gingen zwei von ihnen laut Anklage in das Haus der Familie, während die beiden anderen in einem Fluchtwagen in der Nähe warteten.

Die beiden Angeklagten sollen das Ehepaar und deren minderjährige Tochter angegriffen und bedroht haben, als diese von dem Einbruchslärm wach wurden. Anschließend seien sie mit Schmuck, Bargeld und anderen Wertgegenständen geflohen. Den Angeklagten wird schwere räuberische Erpressung, erpresserischer Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.