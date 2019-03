Mann in Klinikbett angezündet: Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/Ini) - Im Mordprozess gegen einen 57-Jährigen, der in einem Osnabrücker Krankenhaus seinen Zimmernachbarn angezündet und getötet haben soll, wird am Freitag das Urteil erwartet. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte hingegen auf Freispruch. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, einem bewegungsunfähigen 78-Jährigen am 3. August 2018 die Decke über den Kopf gezogen, ihn mit Desinfektionsmittel übergossen und angezündet zu haben. Das Opfer starb noch am selben Abend an seinen Verletzungen.