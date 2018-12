Leiche zerstückelt: 32-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Wegen des heimtückischen Mordes an seiner Mutter muss sich seit Montag ein 32 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der Angeklagte soll seinem Opfer am 29. März dieses Jahres den Schädel mit einem Nageleisen zertrümmert und die Leiche anschließend zerstückelt haben.

Der Angeklagte sagte zu den Vorwürfen nichts. Er schwieg wie auch bei seiner polizeilichen Vernehmung. Laut Anklage soll der Mann seiner damals 61-jährigen Mutter am 29. März hinter der Tür der gemeinsamen Wohnung aufgelauert und unvermittelt auf sie eingeschlagen haben. Anschließend habe er die Leiche seiner Mutter in Teile geschnitten und sie in der Garage versteckt sowie im Kamin verbrannt.

Polizeibeamte, die die 61-Jährige aufgrund einer Vermisstenanzeige ihrer Kollegen suchten, entdeckten die Leichenteile wenige Tage nach der Tat. Der Prozess wird am 12. Dezember fortgesetzt und soll voraussichtlich am 15. Januar enden.