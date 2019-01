Auftakt im Mordprozess nach Brandstiftung im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Wegen Mordes und gefährlicher Brandstiftung muss sich vom kommenden Montag an ein Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Das teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Der 56-Jährige soll laut Anklage im vergangenen August in einem Zimmer des Franziskus-Hospitals in Georgsmarienhütte das Bett seines Zimmernachbarn angezündet haben. Anschließend sei er aus dem Krankenzimmer gegangen und habe die Tür geschlossen. Sein Bettnachbar konnte sich krankheitsbedingt nicht bewegen. Er starb an den Folgen des Feuers. Nur weil die Feuerwehr schnell am Einsatzort eintraf, wurden keine weiteren Patienten oder Mitarbeiter verletzt.

Für den Prozess hat das Landgericht bislang sechs Fortsetzungstermine angesetzt.