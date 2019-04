Wie glaubhaft und schuldfähig ist Patientenmörder Högel?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa) - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Serienmörder Niels Högel soll heute ein Gutachter über die Schuldfähigkeit des ehemaligen Krankenpflegers aussagen. Der 42-Jährige muss sich wegen 100-fachen Mordes vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Als Sachverständiger ist der Psychiater Henning Saß bestellt, der im Münchner NSU-Prozess auch das Gutachten über die angeklagte rechtsextreme Terroristin Beate Zschäpe erstellte.

Sollte Saß dem Angeklagten eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit attestieren, könnte dies Auswirkungen auf das Strafmaß haben. Högel wurde wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt. Daran ändert sich nichts.

Der Prozess beginnt um 09.00 Uhr zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil die Gefängnispsychologin der JVA Oldenburg vernommen wird. Vor Saß hat noch der psychologische Sachverständige Max Steller (ab 11.00 Uhr) das Wort, um sein Gutachten über die Glaubhaftigkeit von Högels Aussagen vorzustellen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen Morde an 100 Patienten in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst vor. Er soll seine Opfer vom Jahr 2000 an bis 2005 mit Medikamenten zu Tode gespritzt haben.