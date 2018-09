Richter im Högel-Prozess: Wir wollen die Wahrheit suchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Sieben Wochen vor Beginn des neuen Prozesses gegen den verurteilten Patientenmörder Niels Högel hat das Oldenburger Landgericht rund 120 Nebenkläger und die Medien über den Ablauf des monatelangen Verfahrens informiert. Es gehe um die Suche nach der Wahrheit und um Transparenz, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann am Montag. "Das ist der Sinn des Prozesses: soweit wie möglich Klarheit zu schaffen." Das Gericht hat die Verhandlung wegen der vielen Nebenkläger und Zuschauer in die Weser-Ems-Hallen verlegt. Högel soll mehr als 100 Patienten an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg ermordet haben. Wegen sechs Taten musste er sich bereits vor Gericht verantworten. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.