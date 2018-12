Prozess gegen Patientenmörder Niels Högel geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Der wegen 100-fachen Mordes angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel will sich heute vor dem Landgericht Oldenburg weiter zu den Vorwürfen äußern. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der 41-Jährige 100 Patienten an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst ermordet. Wegen sechs Taten in Delmenhorst sitzt Högel bereits lebenslang in Haft. Zuletzt hatte er bereits zu 50 der Mordvorwürfe aus den Jahren 2000 bis 2005 ausgesagt. 26 Taten gestand er, 4 bestritt er. In den anderen Fällen konnte er sich nicht erinnern, schloss aber auch nicht aus, für den Tod der Patienten verantwortlich zu sein.