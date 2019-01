Prozess gegen Ex-Pfleger Högel: Fortsetzung mit Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Mit der Zeugenbefragung von Pflegern und Ärzten der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst geht heute der Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel weiter. Insgesamt sollen fünf Zeugen an dem Prozesstag gehört werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Krankenpfleger Mord an 100 Patienten in beiden Kliniken vor. Er soll seine Opfer mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt haben. Der unter anderem wegen zweifachen Mordes 2015 bereits zur lebenslanger Haft verurteilte Högel steht seit Ende Oktober 2018 erneut vor Gericht. Mehr als 40 Mordfälle hat Högel in seiner mehrtägigen Befragung vor Gericht explizit bereits eingeräumt.