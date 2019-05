Plädoyers der Nebenkläger im Patientenmordprozess erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Im Prozess gegen den Patientenmörder und Ex-Krankenpfleger Niels Högel werden heute die Plädoyers der Nebenkläger-Vertreter fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag eine lebenslange Haftstrafe wegen 97 Morden für den 42 Jahre alten Angeklagten gefordert und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das Urteil des Landgerichts Oldenburg wird am 6. Juni erwartet.

Högel wurde bereits im Jahr 2015 wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und sitzt in Oldenburg in Haft. Der Deutsche soll seinen Opfern in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Medikamente gespritzt haben, um sie danach wiederbeleben zu können. Viele überlebten diese Verbrechen nicht. (Az. 5 Ks 1/18)