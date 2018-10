Mordserie an Klinikpatienten wird vor Gericht verhandelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Wegen des Todes von 99 Patienten muss sich der Ex-Krankenpfleger Niels Högel vom 30. Oktober an vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Womöglich wird die Anklage sogar noch um einen 100. Fall erweitert, nachdem Högel kürzlich eine weitere Tat gestand.

Der bereits verurteilte Mörder soll nach Auffassung der Anklage zwischen 2000 und 2005 aus Langeweile und Eitelkeit immer wieder Patienten ein Medikament gespritzt haben, das tödliche Nebenwirkungen hatte. Anschließend versuchte er, seine Opfer wiederzubeleben, was in vielen Fällen misslang. Ermittler sehen in den Todesfällen in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Der Prozess gegen den 41-Jährigen wird außergewöhnliche Dimensionen haben. 119 Nebenkläger wollen dem mutmaßlichen Mörder der von ihnen geliebten Menschen ins Gesicht blicken.

Die Taten soll Högel begangen haben, um vor Kollegen mit seinen Wiederbelebungskünsten zu glänzen. Der Ex-Pfleger stand wegen des Todes von sechs Patienten bereits in zwei Verfahren vor Gericht. Seit 2015 sitzt der bereits zu lebenslanger Haft verurteilte 41-Jährige im Gefängnis. Daran wird auch der neue Prozess nichts ändern.