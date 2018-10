Gericht kritisiert geplantes Theaterstück über Högel-Prozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa) - Das Landgericht Oldenburg hat ein geplantes Theaterstück über den Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel kritisiert. Über den Sinn eines solchen Stückes könne man streiten, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann am Dienstag. "Glücklich ist der Zeitpunkt, in dem das bekannt geworden ist, keinesfalls." Keiner der Nebenkläger habe momentan Interesse, an einem Theaterstück mitzuwirken.

Der Ex-Pfleger Niels Högel muss sich in dem Prozess wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst verantworten. Wegen sechs Taten sitzt er bereits lebenslang im Gefängnis. Das Staatstheater Oldenburg hatte in der vergangenen Woche ankündigt, die mutmaßliche Klinikmordserie als Theaterstück auf die Bühne bringen zu wollen. Dafür wollen die Akteure den Prozess verfolgen, die Familien der Opfer, Zeugen und Experten befragen.