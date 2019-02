Im Prozess um Mord an Mediziner sind die Plädoyers geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg sind heute die Plädoyers geplant. Staatsanwalt, Nebenkläger und Verteidiger wollen vor dem Landgericht in Offenburg (Ortenaukreis) ihre Schlussworte halten. Das Urteil ist Gerichtsangaben zufolge am 12. März geplant. Der Prozess hatte Ende Januar begonnen. Angeklagt ist ein 27 Jahre alter Asylbewerber. Er bestreitet die Tat. Diese hatte sich Mitte August vergangenen Jahres in der Praxis des 52 Jahre alten Allgemeinmediziners ereignet. Der Arzt war am Tatort gestorben, der nun Angeklagte eine Stunde später in Offenburg festgenommen worden.

Der Mann stammt der Anklage zufolge aus Somalia, doch dies ist nicht sicher. Nach Angaben eines vom Gericht beauftragten Gutachters leidet er unter einer psychiatrischen Erkrankung. Dem Angeklagten drohen bei einer Verurteilung laut Gericht eine lebenslange Haftstrafe oder die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung.