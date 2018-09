Prozess gegen Asif N. vertagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Der Prozess gegen den Afghanen Asif N. am Mittwoch vor dem Amtsgericht Nürnberg ist kurzfristig vertagt worden. Der Richter sei erkrankt, teilte das Gericht am Dienstag mit. Der 22-Jährige muss sich nach einem tumultartigen Abschiebeversuch aus einer Nürnberger Berufsschule heraus unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung, Sachbeschädigung und wegen Störung des öffentlichen Friedens verantworten. Der Prozess war bis zum 22. Oktober mit insgesamt sieben Verhandlungstagen vor dem Jugendrichter unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt. Alle Termine wurden laut Gericht aufgehoben. Neue sollen folgen.

Am 31. Mai 2017 hatte der damals 20-Jährige in seiner Schule in Abschiebegewahrsam genommen werden sollen. Mitschüler und Linksautonome stellten sich der Polizei in den Weg. Der Einsatz hatte bundesweit für Aufmerksamkeit und Kritik gesorgt. Ein Gericht hob wenige Tage später die Abschiebehaft auf. Laut Anklage soll Asif N. bei dem Abschiebeversuch in einem Streifenwagen erheblichen Widerstand geleistet, um sich getreten, geschlagen und Polizisten verletzt haben.