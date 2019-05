Prostituiertenmörder erneut angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Rund zehn Monate nach seiner Verurteilung muss sich der zweifache Nürnberger Prostituiertenmörder von heute an erneut vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem in einer Nürnberger Haftanstalt einsitzenden 23-Jährigen versuchten Menschenraub vor. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte er vorgehabt, eine Gefängnispsychologin in seine Gewalt zu bringen, um Hafterleichterungen zu erzwingen.

Allerdings sei es bei den Plänen geblieben: Denn ein Vollzugsbeamter hatte die Therapeutin vorsichtshalber in die Zelle des Häftlings begleitet. Hinweise auf die Tatpläne habe später ein Mithäftling des 23-Jährigen geliefert, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 23-Jährige war im Juni 2018 wegen der Ermordung von zwei Nürnberger Prostituierten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.