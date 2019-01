Neuer Prozess um Betrug mit Blockheizkraftwerken beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Wegen Betrugs um angeblich hoch effiziente, mit Rapsöl betriebe Blockheizkraftwerke beginnt am Mittwoch vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ein weiterer Prozess. Angeklagt sind zwölf Mitarbeiter aus Verwaltung, Vertrieb und Produktion der ehemaligen Gesellschaft zur Förderung Erneuerbarer Energien (GFE).

Die Firma, mit Sitzen in Nürnberg und in der Schweiz, hatte jahrelang die Blockheizkraftwerke verkauft und den Kunden dabei hohe Renditen von bis zu 30 Prozent versprochen. Tatsächlich aber hatten die Kleinkraftwerke nie funktioniert. Der Schaden beläuft sich laut Anklage auf rund 62 Millionen Euro.

Am 27. Februar 2014 waren elf führende GFE-Mitarbeiter nach 94 Verhandlungstagen wegen millionenschweren Betrugs zu Haftstrafen zwischen drei und neun Jahren verurteilt worden. Das Gericht hatte in seinem Urteil 88 Betrugsfälle aufgelistet. Es war einer der größten Wirtschaftsstrafprozesse in der Nürnberger Geschichte.