Mann nach Unfall an Bahnübergang zu Geldstrafe verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) - Nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang ist ein 37 Jahre alter Sicherungsposten zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge verurteilte ihn am Dienstag zu 90 Tagessätzen von jeweils 40 Euro wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen Jahr an einem Bahnübergang bei Hannover die Behelfsschranken vorzeitig geöffnet und in der Folge ein durchfahrender Zug einen Lastwagenfahrer getötet hat.