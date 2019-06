Versuchter Mord an Syrer: Prozess gegen 29-Jährigen beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg/Paris (dpa/mv) - Acht Monate nach seiner Auslieferung aus Frankreich muss sich ein 29-jähriger Mann von heute an wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Der Asylbewerber aus Mauretanien soll im Juli 2018 einen Mann aus Syrien in Neubrandenburg in dessen Wohnung schwer misshandelt und beraubt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten auch gefährliche Körperverletzung und schweren Raub vor.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Beschuldigte dem Opfer mehrfach mit einem Kantholz auf den Kopf geschlagen. Anschließend soll er ein Mobiltelefon und Bargeld gestohlen und damit Richtung Frankreich geflohen sein. Der 29-Jährige war mit Europäischem Haftbefehl gesucht worden. Zielfahnder spürten ihn im September in Frankreich auf, von wo aus er im Oktober nach Mecklenburg-Vorpommern ausgeliefert wurde.

Nach der Tat im Juli 2018 in Neubrandenburg hatten Mieter das Opfer schwer verletzt im Flur des Mehrfamilienhauses gefunden. Es sei durch mehrere Notoperationen gerettet worden, hieß es. Was genau zu der gewalttätigen Auseinandersetzung geführt hat, soll der Prozess klären. Mit einem Urteil wird frühestens am 25. Juni gerechnet. Geladen sind mehrere Zeugen, darunter das Opfer, sowie Gutachter.