Syrer mit Hammer attackiert: Teilgeständnis im Prozess

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Im Prozess um Hammer-Attacken gegen Zuwanderer und andere Gewalttaten hat der Angeklagte ein Teilgeständnis abgelegt, ausländerfeindliche Motive aber bestritten. Er habe sich im November 2017 mit einem Hammer bewaffnet an einem Syrer rächen wollen, weil dieser ihn drei Tage vorher beschimpft und mit einem Messer bedroht habe, erklärte der 21-Jährige am Freitag vor dem Amtsgericht Neubrandenburg. Am Tattag sei er aber betrunken gewesen, habe Drogen genommen und könne sich nicht mehr an alles erinnern.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen gefährliche Körperverletzung und Beleidigung in neun Fällen vor. So soll er am 11. November zwei Blumentöpfe vom Balkon seiner Wohnung aus 20 Metern Höhe auf einen ausländisch aussehenden Passanten geworfen und diesen ausländerfeindlich beschimpft haben.