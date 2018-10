Syrer mit Hammer attackiert: Prozess geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Im Prozess um eine Serie von Gewalttaten, darunter eine Hammer-Attacke gegen einen Syrer, will sich am Freitag erstmals der Angeklagte selbst äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Neubrandenburger gefährliche Körperverletzung und Beleidigung in neun Fällen vor. Der 21-Jährige soll im November 2017 Blumentöpfe vom Balkon seiner Wohnung in der fünften Etage auf einen ausländisch aussehenden Passanten geworfen und diesen ausländerfeindlich beschimpft haben. Der Attackierte - ein Deutscher mit irakischen Wurzeln - habe den Würfen aus mehr als 20 Metern Höhe knapp ausweichen können. Danach soll der Angeklagte an einer Kreuzung einen neben ihm stehenden Syrer mit einem Hammer geschlagen haben. Das 31-jährige Opfer erlitt eine Platzwunde.

Neben dem Angeklagten sollen auch die Opfer der Gewalttaten gehört werden. Dem Angeklagten werden weitere Straftaten zwischen Mai und November 2017 vorgeworfen. In der Zeit war er bereite wegen anderer Gewalttaten verurteilt worden, die Strafe war aber noch nicht rechtskräftig. Ein Urteil soll am 6. November gesprochen werden.