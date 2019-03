Macheten-Attacke am Rockerclub: Sechs Jahre Haft gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Im Prozess um einen Machetenangriff vor einem Rockerclub in Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft für den Angeklagten verlangt. Der 39-jährige Mann habe den Tod seines Opfers im Herbst 2018 "billigend in Kauf genommen", sagte Staatsanwalt Bernd Bethge am Montag vor dem Landgericht Neubrandenburg. Der Angeklagte sei des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Das Landgericht wollte noch am Nachmittag ein Urteil verkünden.

Ohne schnelle medizinische Hilfe wäre das 41 Jahre alte Opfer an seiner Kopfwunde verblutet, erklärte Bethge. Das habe ein Gerichtsmediziner festgestellt. Der Verteidiger des Angeklagten bestritt dagegen einen Tötungsversuch seines Mandanten.

Der Angeklagte hatte seinen Kontrahenten am 23. September - einem Sonntag - morgens nach einer Geburtstagsfeier vor dem Club mit einer Machete mit einer 31 Zentimeter langen Klinge angegriffen, was unstrittig sei, erklärte der Anwalt. Dabei war der Geschädigte am Kopf und an einer Hand verletzt worden. Es soll es sich um einen Racheakt für eine frühere Schlägerei während der Feier gehandelt haben. Der Angeklagte selbst will wegen einer Mischung aus Alkohol und eines Appetitzügler-Mittels daran keine Erinnerung mehr haben.

"Mein Mandant hat damals nach der starken Gegenwehr des Opfers aber von allein aufgehört, mit der Machete anzugreifen", erklärte der Verteidiger. Damit sei er "vom Versuch der Tötung von allein zurückgetreten" und könne nur wegen gefährlicher Körperverletzung belangt werden. Der Anwalt forderte eine geringere Strafe für den 39-jährigen Angeklagten, ohne eine konkrete Strafhöhe zu nennen.

Der lebensgefährlich Verletzte konnte von Bekannten in den Club gezogen werden. Der Tatverdächtige aus einem Dorf bei Neubrandenburg flüchtete zunächst, wurde aber wenige Tage später gefasst. Das Opfer wurde durch eine Notoperation gerettet. Die Machete habe er immer unter seinem Autositz liegen gehabt, sagte der Angeklagte im Gericht. Sie gilt als ein Symbol der Bandido-Rocker, die mit dem Club in Verbindung gebracht werden.