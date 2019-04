Drogen-Prozess gegen mutmaßliche Führung: Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neubrandenburg (dpa/mv) - Am Landgericht Neubrandenburg soll am heutigen Freitag der Prozess um Drogenhandel in größerem Stil gegen einen 30-Jährigen zu Ende gehen. Nach knapp zwei Monaten Verhandlung will das Gericht die Plädoyers beider Seiten hören, bevor am Nachmittag ein Urteil erwartet wird. Dem Angeklagten aus Waren an der Müritz wird vorgeworfen, ein führendes Mitglied einer zehnköpfigen Drogenbande gewesen zu sein. Diese war im Juni 2018 bei einer Großrazzia an der Seenplatte in Hamburg und im Norden Brandenburgs aufgeflogen.

Die Kammer hat zwei andere Haupttäter der Gruppe nach Geständnissen schon Ende 2018 zu Haftstrafen von vier und drei Jahren verurteilt. Sie hatten zugegeben, von Mitte 2017 bis Juni 2018 fast 26 Kilogramm Marihuana sowie diverse Mengen Amphetamine, Kokain, Ecstasy-Pillen und Präparate zum Muskelaufbau besorgt zu haben, um damit zu handeln. Das Gros der Drogen wurde beschlagnahmt.

Der 30-jährige ehemalige Bundeswehrangehörige bestritt bisher weitgehend, von den Geschäften seiner Bekannten etwas gewusst zu haben. Allerdings war auch Rauschgift auf dem Grundstück gefunden worden, wo der Angeklagte wohnte.