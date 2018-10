Prozess um Raubmord von Meiling startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Meiling (dpa/lby) - Drei Jahre nach einem brutalen Raubmord in Meiling (Landkreis Starnberg) beginnt vor dem Landgericht München II der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Im September 2015 soll die Bande einen 72-Jährigen und seine damals 68 Jahre alte Frau in deren Haus überfallen und schwer verletzt in eine Besenkammer gesperrt haben. Der Mann starb, die Frau wurde nach Tagen von einem Zeitungsboten gefunden und gerettet. Acht Angeklagte müssen sich von heute an unter anderem wegen Mordes und schweren Raubes verantworten. Die Kriminellen wurden wegen ihrer Körperstatur und weil sie schnell sind und meist nach Einbruch der Dunkelheit zuschlagen, als "Froschbande" bekannt.