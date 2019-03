Prozess um Mord an Baby: Gutachter sollen aussagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Vor dem Landgericht München I wird heute der Prozess gegen einen Vater wegen Mordes an seinem Baby fortgesetzt. Der 32 Jahre alte Hilfskoch soll seine erst sechs Wochen alte Tochter im Oktober 2017 so heftig geschüttelt haben, dass sie an den Folgen starb. Die Mutter der Kleinen hielt sich währenddessen im Badezimmer auf. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der gebürtige Italiener überfordert war, weil seine Tochter laut weinte.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und will mit Hilfe von medizinischen Gutachtern beweisen, dass das kleine Mädchen nicht geschüttelt wurde, sondern wegen einer Vorerkrankung starb. Auch seine Frau glaubt an seine Unschuld. Die Gutachter sollen am Mittwoch vor Gericht gehört werden.