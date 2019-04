Prozess um den Weg zur Berufsschule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Muss ein Berufsschüler mit dem Zug zur Schule fahren, auch wenn er mit dem Auto zwei Stunden am Tag sparen würde? Mit dieser Frage befasst sich heute das Verwaltungsgericht in München. Der Schüler verlangt das Geld für die Fahrt im Privatauto von seinem Wohnort Kösching in die Schule in Fürstenfeldbruck vom Landkreis Eichstätt zurück. Der Landkreis will allerdings nur die Fahrt zum nächsten Bahnhof erstatten. Von dort soll der Schüler den Zug nehmen, auch wenn ihn das nach Gerichtsangaben viel Zeit kostet.