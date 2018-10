Prozess: U-Bahn-Fahrer soll 18-Jährige vergewaltigt haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Fahrer einer U-Bahn soll eine 18-Jährige in einem Waggon vergewaltigt haben - für die Tat muss er sich heute vor dem Amtsgericht München verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der 58-jährige Deutsche Mitte Juni auf einer öffentlich nicht zugänglichen Wendeanlage der U-Bahn an der jungen Frau vergangen hat. Die 18-Jährige sei betrunken im Waggon eingeschlafen und an der Endhaltestelle nicht ausgestiegen. Als der U-Bahn-Fahrer den Zug weiterfahren musste, habe der aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm stammende Mann von der jungen Frau abgelassen. Das Urteil sollte am Mittwoch gesprochen werden.