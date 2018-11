Polizist erfindet Angriff: Muss Bayern zahlen?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein Fußball-Fan fordert nach einem Polizeieinsatz 5100 Euro Schmerzensgeld vom Freistaat Bayern. Das Oberlandesgericht (OLG) München befasst sich an diesem Donnerstag (11.30 Uhr) mit dem Fall (Az.: 1 U 1305/18).

Der Fan von Eintracht Bamberg war nach OLG-Angaben im März 2013 nach einem Regionalliga-Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt am Ingolstädter Bahnhof völlig betrunken mit einem Polizisten aneinandergeraten. Der Bamberger boxte ihm auf einer Treppe in den Rücken. Dabei hatte er zwar eine Bierflasche in der Hand, nutze diese aber nicht als Waffe. Mehrere Beamte brachten ihn daraufhin zu Boden.

Der vorher geschlagene Polizist verprügelte den Fan mit einem Schlagstock, stach ihm damit auch in die Rippen - und fälschte schließlich den Einsatzbericht. Darin gab er an, der Betrunkene sei mit einer abgebrochenen Bierflasche ihn losgegangen.

Dass diese Angaben falsch waren, klärte sich mithilfe eines Handy-Videos auf, das ein Passant von der Tat gemacht hatten. Der Polizist, der viermal auf Schulter und Bein des Mannes geschlagen hatte) wurde daraufhin wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt und Verfolgung Unschuldiger zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

Das Verfahren gegen den Fußball-Fan wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurde eingestellt.

Doch damit ist der Streit noch nicht vorbei: Der Fußball-Fan hat den Freistaat Bayern als Dienstherren des Polizisten auf Schadenersatz verklagt, wie das Oberlandesgericht mitteilte. Er erlitt nach eigenen Angaben Blutergüsse an Armen und Beinen und Schürfwunden am Kopf, sieht durch die falsche Darstellung seine Persönlichkeitsrechte verletzt und fordert darum mindestens 5100 Euro.

Der Freistaat will aber nicht zahlen und gibt an, der wegen Körperverletzung verurteilte Polizist habe sich im Großen und Ganzen rechtskonform verhalten. Die Schläge mit dem Schlagstock seien rechtlich gedeckt gewesen - nur der Stoß in die Rippen nicht und dieser Stoß habe den Kläger nicht verletzt.

Das Landgericht hatte die Klage des Fußball-Fans abgewiesen und den Polizei-Einsatz als rechtmäßig beurteilt. Gegen diese Entscheidung zog der Kläger nun eine Instanz weiter. Jetzt muss das Oberlandesgericht entscheiden.