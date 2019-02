Haftstrafe für mutmaßlichen prorussischen Kämpfer erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Im Prozess gegen einen 48-Jährigen, der mit einer prorussischen Nationalisteneinheit für den Kampf gegen die Ukraine trainiert haben soll, will das Landgericht München I heute sein Urteil fällen. Der Deutsch-Russe muss sich seit Mittwoch unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Zum Prozessauftakt hatte das Gericht mit der Verteidigung eine Strafe von zwei bis zweieinhalb Jahren ohne Bewährung gegen eine umfassende Aussage des Angeklagten vereinbart.

Über seinen Verteidiger räumte der 48-Jährige daraufhin ein, im August 2014 ins russische St. Petersburg gereist zu sein, weil er mit der nationalistischen Gruppe Imperiale/Kaiserliche Legion in der Ostukraine kämpfen wollte. Er bestritt jedoch, während seines rund zweiwöchigen Aufenthalts eine Kampf- und Waffenausbildung erhalten zu haben, wie es ihm die Münchner Generalstaatsanwaltschaft vorwirft. Anschließend sei er in die Ukraine weitergereist und dort bis zum November 2014 geblieben.

In der ostukrainischen Bergbauregion Donbass kämpfen seit 2014 moskautreue Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen. Russland wird vorgeworfen, die Aufständischen mit Waffen und Soldaten zu versorgen, was die Regierung aber bestreitet. In dem Krieg wurden nach Schätzungen der Vereinten Nationen seitdem rund 13 000 Menschen getötet.