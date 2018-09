Friseur-Azubi erwürgt Mutter: Zehn Jahre wegen Totschlags

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Weil er seine pflegebedürftige, alkoholkranke Mutter im Streit erwürgt hat, muss ein Friseur-Azubi ins Gefängnis. Das Landgericht München I verurteilte den 25-jährigen Deutschen am Dienstag wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft. Der Vorsitzende Richter befand ihn für voll schuldfähig, auch wenn er vor der Tat an seinem Geburtstag im Oktober 2017 in ihrer Münchner Wohnung Drogen genommen hatte und betrunken war. Der Angeklagte hatte zu Prozessauftakt bestätigt, dass es einen Konflikt gegeben habe. Seine nächste Erinnerung sei, wie die Mutter leblos zur Seite fiel. Wie es zum Tod des Opfers kam, könne er sich nicht erklären.