Die eigene Mutter erwürgt: Mordprozess gegen Friseur-Azubi

München (dpa/lby) – Weil er seine Mutter erwürgt haben soll, muss sich ein 25-Jähriger ab heute vor dem Landgericht München I wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Friseur-Azubi vor, die pflegebedürftige ältere Frau an seinem Geburtstag im Oktober 2017 in ihrer Münchner Wohnung zu Boden gedrückt und drei Minuten lang gewürgt zu haben. Vorausgegangen war demnach ein Streit über den Lebensstil der Mutter, die Alkoholikerin war und Drogen nahm. Der Sohn habe die Wehrlosigkeit des gesundheitlich angeschlagenen Opfers ausgenutzt, um sie zu töten, so der Vorwurf der Anklage. Für das Verfahren sind fünf Verhandlungstage vorgesehen.