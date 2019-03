Anführer von Terroreinheit zu sieben Jahren Haft verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Wegen der Gründung einer Terroreinheit in Syrien ist ein 33 Jahre alter Mann zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München (OLG) habe den Angeklagten am Donnerstag wegen Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt, berichtete ein Sprecher nach dem Urteilsspruch.

Der in Niederbayern festgenommene Syrer soll im Jahr 2012 in Aleppo mit einem Komplizen eine militärische Kampfeinheit gegründet haben. Der Angeklagte habe die Einheit "in der Funktion eines Emirs" im Raum Aleppo und Idlib befehligt. Nach Ansicht des OLG-Senats handelte es sich um eine Terrorgruppe, "die für die Errichtung eines Gottesstaates unter Geltung der Scharia" gekämpft habe.

Die Richter werteten es als strafmildernd, dass die humanitäre Situation in Syrien damals desolat gewesen sei und der Angeklagte bei dem Bürgerkrieg selbst schwer verletzt worden sei. Erschwerend wurde gewertet, dass der 33-Jährige die Gruppe mehrere Monate lang geführt habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, sowohl Generalstaatsanwaltschaft als auch die Verteidiger können Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.