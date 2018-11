Weiteres Rechtsgespräch im Prozess um überteuerte Busse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Im Prozess um überteuerte Busse in Thüringer Nahverkehrsunternehmen haben sich am Dienstag vor dem Landgericht Mühlhausen weitere Angeklagte zu ihren persönlichen Verhältnissen geäußert. Demnach wurden während der Ermittlungen ab 2016 Beträge in sechsstelliger Höhe von der Staatsanwaltschaft Erfurt eingezogen. Mit den rund 500 000 Euro sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Erfurt die Schadensersatzansprüche der geschädigten Nahverkehrsgesellschaften befriedigt werden.

Alle fünf Männer mussten sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe einen neuen Job suchen. Ein 54-Jähriger aus Apolda hat zum Lokführer umgeschult und betreibt laut Staatsanwaltschaft auch als einziger Angeklagter "aktive Schadenswiedergutmachung". Am Dienstagmittag begann ein weiteres Rechtsgespräch zwischen allen Prozessbeteiligten hinter verschlossenen Türen.

Den 48 bis 64 Jahre alten Männern werden mehr als 20 Fälle der Bestechlichkeit, Untreue, Bestechung und wettbewerbswidrige Absprachen im Zusammenhang mit dem Kauf von Bussen zur Last gelegt. Alle fünf haben Geständnisse angekündigt.