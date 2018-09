Töchter durch Vater missbraucht: Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Der Missbrauchs-Prozess gegen einen Vater aus dem Unstrut-Hainich-Kreis geht heute vor dem Landgericht Mühlhausen unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter. Befragt werden soll dabei eine an den Ermittlungen beteiligte Polizeibeamtin. Der Angeklagte soll seine Töchter von 2012 bis zu seiner Verhaftung im vergangenen März sexuell missbraucht haben. Dem 33-Jährigen werden 800 Missbrauchsfälle an den 12 und 14 Jahre alten Mädchen zur Last gelegt. Die jüngere Tochter hatte sich im März der Mutter anvertraut und damit die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Die Frau will laut Anklage nichts bemerkt haben. Nach Gerichtsangaben soll am frühen Nachmittag das Urteil verkündet werden.